Kolenfeld

Für die künftige Feuerwache in Kolenfeld ist ein Standort gefunden. Sie soll einmal in der Nähe des Sportplatzes entstehen. Darauf haben sich jetzt Stadtverwaltung, Politik und Feuerwehrführung geeinigt, wie Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt dem Verwaltungsausschuss am Montag mitgeteilt hat. Das bisherige Gerätehaus am Kirchdamm ist zu klein geworden. Verhandlungen über einen möglichen Grundstückszukauf sind geplatzt.

Auch die zwischenzeitlich kursierende Idee, den Schützenplatz zu nutzen, ist verworfen worden. „Am Sportplatz haben wir aber noch ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück direkt an der Kanalstraße, das gut geeignet ist“, sagte Eberhardt. Auch die Feuerwehr meint, dass von dort aus viele Einsatzorte gut zu erreichen seien. Bis zum Spatenstich wird allerdings noch einige Zeit vergehen, denn zunächst muss ein Bebauungsplan entworfen und beschlossen werden.

Von Sven Sokoll