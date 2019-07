111 Kinder haben auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrums Bau-Hof ihr eigenes Dorf gegründet: In Bauhausen, so der Name des Planspiels, lernen sie, wie es ist einem Beruf nachzugehen und Geld zu verdienen. Eines ist dem Kinderbürgermeister besonders wichtig: Wem sein Job nicht mehr gefällt, kann sich einen neuen aussuchen.