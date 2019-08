Wunstorf

Oberbrandmeister Andreas Pickert hatte am Sonnabendnachmittag das Zählen längst aufgegeben. Einer nach dem anderen kletterten kleine und große Gäste in das Führerhaus des großen Flugfeldlöschfahrzeuges der Fliegerhorst-Feuerwehr. So strahlte der zweijährige Luca, nachdem ihn seine Mutter Jaqueline Alker auf de...