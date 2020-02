Es könnte brennen im Klinikum Wunstorf, die Feuerwehr hat keinen Schlüssel und verliert kostbare Zeit? So stellten sich die Ereignisse nach einem Fehlalarm in der Nacht zu Mittwoch dar. Die Klinikleitung hat einen Fehler bei dem Einsatz eingeräumt, aber den Ablauf relativiert.

Fehlalarm an der Psychiatrie in Wunstorf: Die Klinikleitung will sich besser mit der Feuerwehr abstimmen und räumt Fehler ein. Quelle: Holger Hollem (Archiv)