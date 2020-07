Großenheidorn

Sakaria Welio, seine Ehefrau Amel Ali sowie die Söhne Mohammed (14) und Ahmed (13) sind glücklich. Im Jahr 2015 sind sie wegen des Krieges aus der syrischen Stadt Aleppo geflohen, jetzt hat die Familie in Großenheidorn eine neue Heimat und auch Arbeit gefunden. Zu verdanken haben die vier das ihrem Vermieter, Rentner Erich Wassmann, sowie der Unterstützung des Jobcenters der Region Hannover. Der 69-jährige Wassmann kümmert sich bis heute um die Familie und hilft vor allem bei Behördengängen. „Hut ab vor soviel Engagement. Das haben wir selten und hat uns die Arbeit super erleichtert“, sagt Sachbearbeiter Günter Kasulke vom Jobcenter Wunstorf zum Einsatz von Erich Wassmann.

Flüchtlingsfamilie zieht an Weihnachten ein

Wassmann wohnt gleich nebenan. Auf dem weitläufigen Grundstück steht auch das Haus seiner Mutter, in dem die syrische Familie jetzt lebt. Nachdem Wassmanns Mutter verstorben war, begann er damit, das Haus zu renovieren und umzubauen. „Eines Tages kam eine Frau, die mich fragte, ob ich auch an eine ausländische Familie vermieten würde“, erzählt er. Seine Antwort: Warum denn nicht? An Weihnachten 2018 zogen Eltern und Söhne ein. Bei der Renovierung hatten sie den Rentner sogar unterstützt.

Wassmanns erste Hilfsaktion war das Aufsetzen des Mietvertrags, was wegen bestimmter Regularien beim Jobcenter in Hannover gemacht werden muss. Dabei habe eine nette Mitarbeiterin geholfen. „Aber die Wartezeit ist so lang gewesen. Ich habe mich gewundert, dass die Leute sich nicht gekloppt haben“, erinnert sich Wassmann. Fortan kommen Welio und Ali mit jedem Brief und Antrag zu ihrem hilfsbereiten Vermieter, der dabei engen Kontakt zum Jobcenter Wunstorf hält.

Mutter besucht Pflegefachschule und arbeitet jetzt

Ali belegte eineinhalb Jahre lang einen Deutschkurs und schaffte es bis zum Niveau A2. Sie strebt einen Beruf in der Altenpflege an und suchte sich selbst eine Pflegefachschule. „Ich habe mit dem Jobcenter gesprochen, damit das Geld weiterläuft“, erläutert Wassmann. Nach drei Tagen Probearbeiten wechselte Ali auf eine andere Pflegefachschule in Hannover, bei der sie auch gleich den Führerschein machen kann. Nach einem Praktikum bekam sie am 1. Juli eine Stelle als Betreuerin im Haus am Bürgerpark. „Bei den älteren Leuten muss man mit dem Herzen dabei sein“, sagt die 35-Jährige.

Jobcenter vermittelt Vater ein Praktikum

Dem Jobcenter war es auch möglich, Welio ein Praktikum bei seinem späteren Arbeitgeber zu vermitteln und die Einstellung mit einem finanziellen Zuschuss zu fördern. Seit Februar 2019 arbeitet der 41-jährige Familienvater in der Produktion bei der Firma Hahlbrock in Großenheidorn. Gerade ist er dabei, seinen Führerschein zu machen. „Das Engagement von Herrn Wassmann ist für uns im Jobcenter eine wichtige Unterstützung. Je mehr Menschen bei der Integration geflüchteter Menschen mithelfen, desto erfolgreicher können wir gemeinsam sein“, sagt Lasko Werner vom Jobcenter.

Familie möchte gerne hier bleiben

Wassmann unterstützt die Eltern auch bei der Anmeldung für die Krankenkasse, bei der Steuer sowie beim Besorgen des polizeilichen Führungszeugnisses. „Ich finde es merkwürdig, dass in Deutschland so viele Anträge und Behörden nötig sind. Das ist in Syrien anders“, sagt Ali. Die Familie hat ein Bleiberecht für drei Jahre. „Wir möchten gerne hier bleiben, weil wir uns wohlfühlen“, sagt die 35-Jährige. Ihre beiden Söhne sind 13 und 14 Jahre alt. Sie besuchen die IGS Wunstorf und sind bei Mitschülern und im Sport voll integriert.

So unterstützt das Jobcenter bei der Integration Die Jobcenter in Hannover und Wunstorfunterstützen geflüchtete Menschen bei der Integration und bei der Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Problem sind anfangs die mangelnden Sprachkenntnisse. Daher fördert die Behörde zunächst Integrations- und Sprachkurse. Auf die Flüchtlinge stürzt nach Angaben eines Mitarbeiters des Jobcenters Wunstorf eine Menge Verwaltung ein. Dabei ist es seiner Meinung nach sehr hilfreich, wenn die Geflüchteten einen „Kümmerer“ an ihrer Seite haben, der sie ständig begleitet – wie Erich Wassmann. „Das ist hilfreich, und gemeinsam können wir viel bewirken“, sagt der Mitarbeiter. Das Jobcenter lotet die Potenziale der Kunden aus, vermittelt und fördert Praktika. Es bietet Fort- und Weiterbildungen sowie Umschulungen und sogar Teilqualifizierungen wie bei Berufen in der Metallbranche und im Handwerk an. Das Jobcenter kann auch die Einstellung in eine Arbeitsstelle finanziell unterstützen. Es braucht nach Schätzung des Jobcenters knappe fünf Jahre, bis eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt gelingen kann.

Von Anke Lütjens