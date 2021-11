Wunstorf/Neustadt

Während der Adventszeit werben evangelische und katholische Kirchengemeinden aus der Region mit einer Ausstellung in der Stadtkirche für Spendenaktionen von Brot für die Welt und Adveniat. Das ist das Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche. Eine dreiteilige Infowand klärt die Besucher zudem über die globale und regionale Geschichte sowie die langfristigen Ziele des fairen Handels auf. Diese ist bis Weihnachten dort zu sehen. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Weltladen in Neustadt am Rübenberge, der in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Verein engagiert sich auch für Bildung

Eine Demonstration gegen den Golfkrieg führte 1991 zur Gründung des Vereins Asseitun, der Entwicklungsländer unterstützt und die Idee anstieß, den fairen Handel nach Neustadt zu bringen. Auf diese Weise entstand der Weltladen, dessen Angebot außer Lebensmitteln wie Schokolade und Kakao auch Textilien und naturkosmetische Artikel umfasst. Der Verein engagiert sich jedoch nicht nur für den Verkauf fair gehandelter Produkte, sondern auch für Kunstförderung und Bildungsarbeit.

Neustadt will „Fairtrade Town“ werden

Unterstützung gibt es auch aus der Kommunalpolitik: Der Rat der Stadt Neustadt hat in seiner Sitzung am 15. April beschlossen, sich für das Zertifikat „Fairtrade Town“ zu bewerben. Voraussetzung dafür ist unter anderem, dass fair gehandelte Produkte in mindestens zehn Geschäften erhältlich sind. Laut Claus Crone, der als Diakon der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul im Verein Asseitun aktiv ist, hat die Stadt gute Chancen auf den Titel. Produkte aus dem Weltladen gibt es bereits in verschiedenen örtlichen Gaststätten und Schulkiosken zu kaufen.

Seit 30 Jahren besteht in Neustadt der Weltladen. Quelle: privat

Gemeinden setzen sich für globale Gerechtigkeit ein

Auch die Wunstorfer Gemeinden St. Johannes, Stiftskirche und Bokeloh schenken seit mehr als zehn Jahren Kaffee aus dem Neustädter Weltladen aus. Damit beteiligen sie sich am Verkauf fair gehandelter Produkte. Die gemeinsame Ausstellung in der Stadtkirche soll die Zusammenarbeit zwischen evangelischen und katholischen Gemeinden in der Region weiter stärken. Gleichzeitig wollen sie auf Möglichkeiten zur Entwicklungshilfe aufmerksam machen.

Themen betreffen nicht nur Entwicklungsländer

Im Fokus steht dieses Jahr eine Spendenaktion von Brot für die Welt zur Unterstützung von Menschen in Bangladesch, deren Lebensgrundlage durch Überschwemmungen bedroht ist. Laut Diakonin Karola Königstein betreffen Themen wie nachhaltige Landwirtschaft, Klimawandel und Wasserknappheit jedoch nicht nur Entwicklungsländer, sondern auch Deutschland. Sie sieht fairen Handel als wichtigen Beitrag zu Frieden und Gerechtigkeit weltweit. „Fairer Handel ist Friedensarbeit“, betont sie. Deshalb sei langfristig geplant, auch in Wunstorf einen Weltladen zu eröffnen.

Die Stadtkirche ist dienstags bis donnerstags von 15 bis 17 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Für mobil eingeschränkte Menschen hat die Werbegemeinschaft Wunstorf im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmarkt eine Zugangsrampe errichtet.

Von Paul Lukas Primke