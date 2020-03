Fahrplanwechsel macht Umstieg auf ÖPNV unattraktiver

Wunstorf

Der neue Fahrplan von Regiobus für den Bereich Wunstorf dürfte nur wenigen Autofahrer Anreiz bieten, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das Verkehrsunternehmen hat sein Angebot in mehreren Ortsteilen ausgedünnt: Busse fahren in Luthe und Kolenfeld am Wochenende beispielsweise nur noch im Zwei-Stunden-Takt, die Direktverbindung nach Hannover ist entfallen. In Liethe sind Passagiere auf Ruftaxis angewiesen.

Jugendlicher wartet vergeblich auf Ruftaxi

Gerade für die Schüler aus Liethe ist dies oftmals ein Problem. In der Schule dürfe kein Handy benutzt werden, berichtete Torben Wegener in der Einwohnerfragestunde des Ortsrates Blumenau. Ein Ruftaxi müsse aber mindestens eine Stunde vorher bestellt werden. Äußerst ärgerlich sei, wenn dieses nicht komme. Sein Sohn hätte nach dem Konfirmandenunterricht vergeblich gewartet. „Die Kinder gehen im Dunkeln zu Fuß über den Galgenberg. Das ist nicht toll“, ärgert sich der Liether Landwirt. Das Problem betreffe jedoch nicht nur Schüler, sondern auch Einwohner und Kunden. „Es ist die reinste Katastrophe“, sagt Wegener. Dem stimmt auch Ortsratsmitglied Bernd Schinke zu: „Es ist die Situation eingetreten, die wir befürchtet haben.“

Sprinterbus nur noch bis Seelze

Regiobus hatte 2017 die Effizienz seiner Buslinien geprüft. Mit Kosteneinsparungen sollte eine europaweite Ausschreibung des Busverkehrs verhindert werden. Als Folge strich das Unternehmen Fahrten und Linien, schuf aber auch neue Angebote. Sprinterbusse sollen die Region besser mit Hannover verbinden. Das gilt auch für die Linie 700. Statt in Wunstorf endet diese allerdings nun in Seelze.

Problematisches Umsteigen

„Kein Verkehrsunternehmen fährt aus Kostengründen gern leere Plätze im Bus durch die Gegend“, räumt Dieter Matzke, stellvertretender Regionalvorsitzender vom Fahrgastverband Pro Bahn, ein. Aber eine stündliche Busverbindung sollte möglich sein, fordert der Luther. Er sieht seine jahrelangen ehrenamtlichen Bemühungen zunichte gemacht, Einwohner der Region Hannover von den Vorzügen des ÖPNV zu überzeugen. Kürzlich stieg er am Sonnabend statt in den Bus ausnahmsweise ins Auto, um zum Bahnhof zu fahren: „Um 9.08 Uhr fährt kein Bus mehr.“ Und wer von Bremen kommend den Bus nach Luthe erreichen möchte, müsse sportlich unterwegs sein, sagt der 84-Jährige. Ganze drei Minuten blieben für den Umstieg.

Der Luther CDU-Vorsitzende Andreas Lange hat die Ergebnisse einer Umfrage vorgestellt. Quelle: privat

91 Wunstorfer beteiligen sich an Online-Umfrage

Per Online-Umfrage wollte sich die CDU Luthe ein Meinungsbild zum Busverkehr in Wunstorf machen. 91 Personen beteiligten sich daran. Bei der Linie 780 kritisierten die Teilnehmer vor allem Taktung und Abfahrtzeiten, die nicht mehr zu den Zugverbindungen nach Hannover passten. Als Beispiel nannte der Ortsverbandsvorsitzende Andreas Lange den Bus, der um 6.57 Uhr den Bahnhof erreicht. Die Bahn fährt aber bereits um 6.55 Uhr ab.

Zudem sei der 410-er insbesondere zu Schulzeiten unpünktlich. Ebenso wurde auch der Wegfall der Linie 700 bedauert. Die Sprinterbusse sollen mit WLAN- und USB-Anschlüssen ausgerüstet werden. „Bei den Spielereien muss man sich fragen, ob das Geld gut angelegt ist, wenn dafür abends keine Busse mehr fahren,“ sagte Lange. Wenig Verständnis habe er auch für teure Leuchtturmprojekte wie kostenloser Nahverkehr. Dieser Aktionstag im Advent kostete rund 600.000 Euro.

Neun Wunstorfer beschweren sich bei Regiobus

Ein Massenprotest sei nach der Fahrplanumstellung ausgeblieben, sagt Regiobussprecher Tolga Otkun. Neun Wunstorfer hätten sich beschwert. Er hält Veränderungen im Busverkehr jedoch nicht für ausgeschlossen. Das Unternehmen hatte zum Schulhalbjahreswechsel bereits die Fahrpläne für Schüler angepasst. Vor zwei Jahren habe der Fokus vor allem auf der Wirtschaftlichkeit gelegen. Doch mittlerweile sei der ÖPNV im Zusammenhang mit dem Klimawandel in aller Munde. „Das verschafft uns vielleicht ein Budget, das wir vorher nicht hatten“, hofft Otkun auf zusätzliche Fördergelder.

Von Rita Nandy