Wunstorf

Eine 61 Jahre alte Autofahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend leichte Verletzungen erlitten. Die Frau aus Garbsen war mit ihrem Madza auf dem Frachtweg unterwegs. Verkehrsbedingt musste sie ihren Wagen abbremsen, weil sich wegen eines Linksabbiegers in Höhe der Neustädter Straße der Verkehr staute. Das erkannte eine hinter der Garbsenerin fahrende 32-Jährige zu spät. Die Frau aus Wölpinghausen fuhr mit ihrem Fiat auf den Mazda auf. Sie selbst blieb dabei unverletzt. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden an den beiden Autos auf etwa 11000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Wunstorf finden Sie hier.

Von Albert Tugendheim