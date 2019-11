Großenheidorn

Die Facebook-Gruppe Mein Wunstorf möchte Menschen wieder besonders erfreuen: Sie führt ihre Wichtelpäckchen-Aktion fort. In diesem Jahr sollen Bewohner des Altenpflegeheims Haus Sonneneck eine Weihnachtsüberraschung erhalten. Administrator Reinhard Seegers bittet gemeinsam mit Ronny Neitzel, Babette Wölfel und Michael Ungermann alle Unterstützer, kleine Päckchen zu packen.

80 Wichtelpäckchen werden benötigt

Diese können beispielsweise zartschmelzende Schokolade, Kekse, und pH-neutrale Körperpflegemittel ohne Farbstoffe enthalten. Auch Selbstgebasteltes ist erwünscht. Dagegen sollten keinesfalls Bekleidung, Kerzen, Alkohol oder Zigaretten eingepackt werden, betont Seegers auf Nachfrage. Der Wert des Geschenkes sollte etwa bei 10 Euro liegen. Benötigt werden rund 80 Pakete.

Am Sonnabend, 30. November, wird Wölfel die Präsente auf dem Marktkauf-Parkplatz, Hagenburger Straße, zwischen 11 und 13 Uhr entgegennehmen. Die Spenden können auch im Bastelladen an der Langen Straße, beim Friseursalon am Bürgerpark oder beim Taxiunternehmen Hallo Fahrgast, Königsberger Straße 3a, abgegeben werden. Auch Friedlies Reschke, Wilhelmstraße 40, und Betina Spoo, Lehmbünte 4, nehmen die Päckchen an.

Die Schausteller des Wunstorfer Weihnachtsmarktes unterstützen die Wichtel-Aktion wieder: Sie spendieren den Wichtelkindern, die die Präsente übergeben, unterschiedliche Gutscheine.

Lesen Sie auch:

Von Rita Nandy