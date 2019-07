Mesmerode

Am Sonnabend, 6. Juli, gibt es ein Wildkräuterseminar mit Fachberaterin Ursula Rück von 16 bis 19.30 in ihrem Garten in Mesmerode, Auhagener Straße 22. Teilnehmer lernen essbare Wildpflanzen kennen und stellen daraus Aufstriche, Pestos und Smoothies her. Anschließend werden diese probiert. Die Kosten betragen 33 Euro plus einer Umlage von 7 Euro für Skript und Lebensmittel.

„Wilde grüne Smoothies“ heißt es am Mittwoch, 10. Juli, von 17 bis 19 Uhr, auf dem Biolandhof Speckhan in Blumenau, Maschstraße 12. Nach einem Sammelspaziergang über die Flächen des Biolandhofes werden die Wildpflanzen zu Smoothies verarbeitet. Genuss, weiterführende Informationen zu gesunden Inhaltsstoffen der verwendeten Wildpflanzen und Tipps zur Herstellung grüner Smoothies runden den Nachmittag ab. Die Kosten betragen 24 Euro.

Zu einem Kräuterspaziergang lädt Rücks für Montag, 22. Juli, von 18 bis 19.30 Uhr in ihren Garten ein. Ein weiterer Kräuterspaziergang beginnt am Dienstag, 27. August, um 17 Uhr auf dem Biolandhof Speckhan.

Von Anke Lütjens