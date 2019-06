Nachrichten Wunstorf - Erstes Vereinsmitglied hält TSV Luthe 70 Jahre die Treue Siegfried Schalk trat 1949 in den TSV Luthe ein. Auf der Jahreshauptversammlung wurde das Ehrenmitglied für seine 70-jährige Vereinstreue geehrt. So lange war noch niemand im Verein.

Siegfried Schalk ist das treueste TSV Luthe-Mitglied. Er gehört dem Verein als Erster seit 70 Jahren an. In der Hand hält er einen Pokal, den er auf einer Urlaubsreise in Italien gewann. Quelle: Rita Nandy