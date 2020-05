Corona-Abstandsregeln: Organisatoren planen Drive-in-Foodmarkt auf dem Schützenplatz

Wunstorf

Nachdem bereits der für März geplanten Streetfood-Markt in Wunstorf wegen der Corona-Krise ausfallen musste, kann auch das geplante Event Mitte Mai nicht stattfinden. Nun haben die Organisatorinnen Sonja und Mirjana Schütze von Fremdessen ein neues Konzept entwickelt: Der erste Drive-in-Foodmarkt macht am Wochenende, 9. und 10. Mai, Station auf dem Schützenplatz, In den Ellern.

Etwa ein halbes Dutzend Foodtrucks rollen dann auf das Gelände. „Ganz wie bei einem normalen Drive-in wird sich mit dem Auto angestellt und das Essen bestellt“, sagt Sonja Schütze. Ab Mittwoch, 6. Mai, wird die Speisekarten unter www.fremdessen.com/drive-in veröffentlicht.

Frisch zubereitetes Essen wird zum Auto gebracht

Die Snacks und Gerichte können am Sonnabend, 9. Mai, zwischen 17 und 21 Uhr sowie am Sonntag, 10. Mai, 12 bis 19 Uhr, am Drive-in-Schalter bestellt werden. Anschließend werden die Burger, Bowls und Co. unter Einhaltung aller hygienischen Vorschriften frisch zubereitet, verpackt und zum Auto gebracht.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Wunstorf die Möglichkeit bekommen haben, dieses besondere Konzept unter diesen besonderen Umständen starten zu dürfen“, sagt Mitveranstalterin Mirjana Schütze. Ihre Schwester Sonja ergänzt: „Es ist uns wichtig, unsere Besucher bei Laune zu halten, bis Veranstaltungen wieder ihren gewohnten Gang gehen können. Dafür brauchen wir natürlich die Unterstützung von allen, die Lust auf leckeres Essen haben.“

Von Rita Nandy