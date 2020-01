Eröffnungstermin für neuen Aldi-Markt in Luthe steht fest

Luthe

Eine neuer Aldi-Markt entsteht derzeit an der Nienburger Straße in Luthe. Noch sind die Handwerker kräftig am Arbeiten. Der Lebensmitteldiscounter hat auf Nachfrage bereits einen Eröffnungstermin genannt. Dieser ist für Donnerstag, 6. Februar, geplant. „Bleiben die Witterungsverhältnisse stabil, sind wir zuversichtlich, diesen Termin zu halten“, teilt Pressesprecher Axel vom Schemm mit. Der endgültige Termine werde aber auch noch vor Ort bekanntgegeben.

Neubau bietet mehr Lagerkapazitäten

Die Verkaufsfläche bleibt mit 799 Quadratmetern unverändert. Die Sozial- und Lagerräume werden vergrößert. Derzeit modernisiert Aldi Nord sein gesamtes Filialnetz nach und nach. Das neue Konzept soll den Kunden eine freundlichere Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen bieten. Der Discounter hat übergangsweise während der Bauphase seinen alten Standort an der Industriestraße wieder bezogen.

Von Rita Nandy