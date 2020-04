Noch immer glühen in Wunstorf und Idensen die Nähmaschinen für das Nähen von Behelfs-Mund-Nasen-Masken. Allein in Idensen wurden bislang 2442 ausgegeben. Auch die Landfrauen und die Stoff- und Wollecke in Wunstorf setzen die Aktion fort.