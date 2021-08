Wunstorf

In einer Sondersitzung hat der Verwaltungsausschuss am Montag den Auftrag an ein Architektenbüro für neue Barne-Sporthallen erteilt. „Es soll möglichst noch in diesem Jahr den Entwurf im Detail planen, damit der Bau im nächsten Jahr ausgeschrieben werden kann“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt. Die Stadt wollte damit jetzt keine Zeit mehr verlieren, weil das versprochene Fördergeld des Bundes nur bis Ende 2024 abgerufen werden kann.

Dieser will sich immerhin mit bis zu 3 Millionen Euro an der Investition von 7,2 Millionen Euro beteiligen. Im Schulzentrum sollen eine neue Doppelhalle und eine für den Grundschulsport entstehen. Zwei Anträge hatte die Stadt vergeblich gestellt, doch im vergangenen Jahr hat sie dann die Nachricht bekommen, dass das Projekt in das Programm aufgenommen wurde. Mit dem unterstützt der Bund die Sanierung kommunaler Einrichtungen für Sport, Jugend und Kultur.

Von Sven Sokoll