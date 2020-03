Eltern müssen im April keine Kita-Gebühr zahlen

Wunstorf

Eltern mit Kindern in Krippen, Kindergärten, Horten und Tagespflegegruppen müssen für April keine Beiträge zahlen. Die Stadt wird die Gebührenordnung zeitlich befristet außer Kraft setzen. Das gelte auch für Kinder in den Notgruppen sowie für das Essensgeld. So hat es der Verwaltungsausschuss am Montagabend entschieden.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt hatte diesen Schritt bereits am Montag im HAZ-Gespräch für alle Kommunen in der Region angedeutet. „Wo keine Leistung, da auch kein Geld“, erklärte Stadtsprecher Alexander Stockum auf Nachfrage. Eltern von Kita-Kindern werden allerdings nur gering entlastet, da die Kita-Betreuung beitragsfrei ist.

Verwaltung spart sich die Rechnerei

Und warum nur für den April? Die Krippen, Kitas und Horte sind seit dem 16. März geschlossen. Rechnerisch ist der halbe März beitragspflichtig. Die aktuelle Verfügung zur Schließung von Kitas und Schulen reicht bis zum 20. April. Bleibt das so, wäre die Zeit vom 20. bis 30. April wieder kostenpflichtig. Die Stadtverwaltung verzichtet auf die tagesgenaue Rechnerei und stellt stattdessen den gesamten April beitragsfrei.

Lastschriftverfahren werden ausgesetzt. Wer als Selbstzahler schon gezahlt hat oder wer einen Dauerauftrag hat, bekommt das Geld zurück überwiesen. Dies gilt ausdrücklich auch für Kinder in der Notbetreuung. Die freien Träger erhalten trotz der Schließung ihre vollen Betriebskostenzuschüsse.

