Wunstorf

Schwimmkurse und -unterricht an den Schulen waren wegen der Corona-Pandemie lange Zeit unterbrochen. Das Schwimmbad Wunstorf Elements hatte fast neun Monate geschlossen. Nun dürfen sich dort zumindest die Jüngsten wieder im Wasser tummeln. Im Hallenbad finden erstmals in derart komprimierter Form Schwimmkurse in den Sommerferien statt.

Schwimmkurse dauern jeweils zwei Wochen

Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren. Die zweiwöchigen Kurse starten am Montag, 26. Juli. Weitere Termine sind von 9. bis 20. August sowie von 23. August bis 3. September. Die Bäderbetriebe Wunstorf bitten darum, dass den letzten Kurs vor allem Eltern von Kindergartenkindern oder zukünftigen Erstklässlern buchen. Der Unterricht beginnt für alle anderen Schülerinnen und Schüler bereits am 2. September wieder. Zur Auswahl stehen Startzeiten jeweils um 9, 10, 11, 14 und 15 Uhr. Zehn Unterrichtseinheiten à 45 Minuten kosten 80 Euro.

Anmeldung läuft über Onlineshop

Eine Anmeldung ist ab Donnerstag, 1. Juli, 18 Uhr, möglich. Eltern können die Kurse über den Onlineshop des Wunstorf Elements unter www.wunstorf-elements.de buchen. Über die sechs Wochen verteilt könnten so bis zu 120 Kinder das Schwimmen lernen. Sollten alle Termine ausgebucht sein, besteht die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. „Bei starker Nachfrage wird geprüft, inwieweit noch zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden können“, schreibt Geschäftsführer Christoph van Bebber.

„Es besteht Nachholbedarf an Schwimmkursen“

Damit die Kurse vor Ort angeboten werden können, hätten die Bäderbetriebe die Technik vorzeitig in Gang gesetzt, sagt er, und fügt hinzu: „Es besteht Nachholbedarf an Schwimmkursen.“ Es sei wichtig, dass die Kinder schwimmen lernten. Für den regulären Badebetrieb bleibt das Wunstorf Elements aber zunächst weiterhin geschlossen.

Von Rita Nandy