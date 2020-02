Wunstorf

Ein oder mehrere Täter sind in der Nacht zu Sonntag in eine Firma im Gewerbegebiet An der Feldmark eingebrochen. Sie hebelten mehrere Türen auf. Ein Mitarbeiter bemerkte den Schaden um 1.55 Uhr und alarmierte die Polizei. Ob und was genau fehlt, kann die Polizei noch nicht sagen.

Von Rita Nandy