Wunstorf

Einbrecher sind wahrscheinlich in der Nacht zu Sonnabend in das Gebäude des Hölty-Gymnasiums an der Hindenburgstraße eingedrungen. Die Polizei hatte am Sonntag noch keine nähere Erkenntnisse dazu, wie die Unbekannten hineingelangt sind und was sie alles gestohlen haben. Die Täter haben auf jeden Fall mehrere Türen aufgehebelt und beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll