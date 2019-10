Einbahnstraße auf Mesmeroder Dorfplatz wird aufgehoben

In der Sitzung hat der Ortsrat Mesmerode sich noch nicht dazu festgelegt, ob der Ort nächstes Jahr am Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen soll. Weil die Anmeldefrist erst im Januar endet, will er die Sache noch einmal in einer Runde mit den Vereinen besprechen.

Das Preisgeld von 2000 Euro, das Mesmerode noch vom Wettbewerb im Jahr 2017 zur Verfügung hat, will der Ortsrat in neue Stühle für die Mehrzweckhalle investieren. Er fordert von den Ratspolitikern, weitere 6000 Euro dafür in den Haushalt einzuplanen, sodass voraussichtlich insgesamt 140 Stühle beschafft werden könnten. Auch eine baldige Planung der Dachsanierung ist ihm wichtig.