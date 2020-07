Ein Toter und acht Verletzte sind die traurige Bilanz eines Feuerwehreinsatzes am Donnerstag in einer Wohnanlage in Hagenburg. In einer Wohnung war Essen angebrannt, wodurch das gesamte Gebäude verqualmt wurde. Der 73-jährige Bewohner wurde tot aufgefunden, weitere acht Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.