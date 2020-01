Gasthaus Blumenau: Eigentümer muss sich bis Mitte Januar äußern

Blumenau

Kann die Sanierung des Gasthauses Blumenau dem Eigentümer zugemutet werden? Diese Frage entscheidet über Erhalt oder Abriss der denkmalgeschützten Gebäudes. Die Stadtverwaltung hat dem Eigentümer vor Weihnachten eine Anhörung zugeschickt. Bis Mitte Januar hat dieser Zeit sich zu äußern oder um eine Verlängerung zu bitten.

Initiative zur Rettung des Gasthauses hat Hoffnung

Ein von der Stadt erstelltes Gutachten hatte ergeben, dass zumindest Haupthaus und Saal saniert werden könnten. Einzig die Scheune ist nicht mehr zu retten. Der Eigentümer hatte zuvor eine Expertise vorgelegt, dass sich die 350 Jahre alten Fachwerkgebäude in einem abrissreifen Zustand befinden. Die Bürgerinitiative zur Rettung des Gasthauses Blumenau hatte daraufhin für ein weiteres Gutachten gekämpft. „Wir sind hoffnungsvoll. Wir haben den Stein ins Rollen gebracht“, sagt Mitinitiator Hajo Arnds auf Nachfrage. Auch ein jüngst ergangenes Urteil vom Verwaltungsgericht Hannover zur Wasserstadt Hannover-Limmer trägt dazu bei: Der Bauunternehmer Günter Papenburg darf laut den Richtern die beiden historischen Conti-Fabrikgebäude nicht abreißen. Der Investor habe nicht nachweisen können, dass der Erhalt für ihn nicht wirtschaftlich tragbar sei.

Das ehemalige Gasthaus steht unter Denkmalschutz. Das Haus und Grundstück sind zurzeit in Privatbesitz. Quelle: Christiane Wortmann (Archiv)

Käufer eines Denkmals müssen zur Sanierung bereit sein

Diesen Beweis muss nun auch der Eigentümer des Gasthauses Blumenau erbringen, um eine Abrissgenehmigung zu erhalten. Dies bedürfe einer sehr sorgfältigen Prüfung, ein Sachverständiger müsse hinzugezogen werden, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Ob einem Investor eine Sanierung zuzumuten ist, hänge von dessen finanzieller Leistungsfähigkeit und nicht allein von dem Wert der Immobilie ab. Voraussetzung für den Kauf eines Denkmals sei die Bereitschaft, es sanieren zu wollen. „Beim Gasthaus Blumenau hat es bisher offensichtlich keine Sanierungsmaßnahmen gegeben“, sagt der Stadtsprecher. Der Eigentümer wolle sicherlich vorher abwarten, ob er die denkmalgeschützten Gebäude abreißen dürfe. Bisher hat Wilhelm Mensching keine konkreten Pläne für das Areal an der Ecke Manhorner Straße/Leinechaussee geäußert.

Lesung ist bereits ausverkauft

Die Initiative zur Rettung des Gasthauses Blumenau, die von Hajo Arnds, seiner Frau Edelgard Arnds-Marei und Ortsbürgermeisterin Dagmar von Hörsten ins Leben gerufen wurde, möchte dort ein kulturelles Begegnungszentrum schaffen. Mit einem Wortspiel macht sie auf einem großen Banner gegenüber vom Dorfkrug auf ihr Ziel aufmerksam. KRuG steht in diesem Fall für Kultur Raum und Gemeinschaft. Die Gasthausretter haben unter anderem bereits ein Nachbarschaftsfest auf die Beine gestellt und ein Konzert organisiert. Für den 28. Februar ist eine Krimilesung mit Stephan Rykena in Kochs Hofladen geplant. Diese ist allerdings bereits ausverkauft.

Interessengemeinschaft denkt über Vereinsgründung nach

Die Mitstreiter für den Erhalt des ortsprägenden Gebäudes treffen sich am Mittwoch, 8. Januar, um 19 Uhr im Gasthaus Zum alten Fritz an der Leinechaussee. Dann soll auch über weitere Aktionen gesprochen werden. So möchte sich die Initiative an den Feierlichkeiten zum 700. Geburtstag von Blumenau beteiligen. „Wir denken auch daran einen Verein zu gründen“, sagt Arnds.

Lesen Sie auch:

Zweites Gutachten schätzt Zustand der Gebäude besser ein

Initiative zur Rettung des Gasthauses Blumenau kämpft weiter

Initiative hört: Gasthaus ist abrissreif

Papenburg darf Conti-Fabrikhallen auf Wassserstadtareal nicht abreißen

Von Rita Nandy