„Man darf sich nur nicht vorher scheiden lassen“, erklärt Wilhelm Knieper auf die Frage nach dem Rezept für eine lange, glückliche Ehe. Er und seine Frau Waltraud sind seit 65 Jahren verheiratet und feiern in ihrem Eigenheim in Luthe Eiserne Hochzeit. Dazu gratulieren auch ihre Tochter aus Hamburg sowie der Enkelsohn und ein Urenkel. Wegen gesundheitlicher Einschränkungen gibt es keine große Feier.

Ähnlich bescheiden war auch ihre Hochzeit vor 65 Jahren. „Von meinem Vater haben wir 50 Mark bekommen, und ihr Vater hat das Mittagessen bezahlt“, erinnert sich Wilhelm Knieper. Für das Kaffeegedeck sei das Brautpaar dann selbst zuständig gewesen. Zu ihrem heutigen Ehejubiläum haben die beiden keine großen Wünsche – außer Gesundheit und endlich eine nette, ordentliche Putzfee zu finden. Nach einem schweren Unfall und wegen Arthrose kann sich Waltraud Knieper nur unter Schmerzmitteln bewegen.

Ehepaar feiert gerne

„Man muss sich gut verstehen und Höhen und Tiefen gemeinsam meistern“, sagt der 89-jährige Jubilar. Er und seine ein Jahr jüngere Frau haben bei Null angefangen und sich ihr Eigenheim durch viel harte Arbeit ermöglicht. Das war vor 58 Jahren. Vier Jahre später kam Tochter Nicole zur Welt. „Wir hatten noch kein Wohnzimmer, aber eine Kellerbar“, erinnert sich Waltraud Knieper. Auf dem Estrich für das Wohnzimmer sei ihre Tochter mit dem Fahrrad herum gefahren. Bei der Goldenen Hochzeit sei alles voller Leute gewesen, so die 88-Jährige.

„Wir hatten damals viele Freunde und Bekannte und haben immer gerne gefeiert“, erzählt Waltraud Knieper. Auch getanzt haben die Kniepers gerne. „Ich habe 16 Jahre bei der Oststadtbegegnung (OSB) getanzt“, sagt die 88-Jährige. Beide Eheleute gehören bis heute der OSB und dem Siedlerbund an. Waltraud Knieper leitete viele Jahre die Ortsgruppe des Bundes der Vertriebenen. Gerne erinnert sie sich an die vielen Fahrten und Feiern, die sie organisiert hat.

Beide brauchen einen zweiten Anlauf

Gefunkt hat es bei den beiden auf dem Schützenfest in Blumenau. Seine Mutter, die sich bei Waltraud in Wunstorf immer die Haare machen ließ, hatte ihrem Sohn den Tipp gegeben, dass die junge Frau in Blumenau feiern gehen will. Erkannt hat er sie an einer Kette mit Zwillingsanhänger. Doch nach kurzer Zeit trennten sich die beiden wieder. Nach einem Jahr haben sie sich erneut getroffen, sind seitdem unzertrennlich und bis ins hohe Alter glücklich.

Eine Nacht in der Deutschen Botschaft

Der gebürtige Bremer ist 35 Jahre lang in fast ganz Europa auf Montage gewesen und hat Maschinen zur Steinbearbeitung sowie bei Fulgurit Anlagen zum Schneiden montiert. Er hat sich durch viel Lernen zum stellvertretenden Betriebsleiter bei Fulgurit hochgearbeitet. Auf seinen vielen Reisen hat Wilhelm Knieper oft seine Frau, eine gebürtige Brandenburgerin, mitgenommen. Gerne erzählt er von seinem Erlebnis in Moskau, wo er seinen Abholdienst verpasst hatte und in seiner Not in der Deutschen Botschaft übernachten musste. „Auf dem Sofa und mit einer Dose Bier“, sagt der 89-Jährige mit einem Schmunzeln.

