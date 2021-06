Wunstorf

Während sich die Region mit ihren 20 Jahren fast noch im Kleinkindalter befindet, kann Wunstorf hochbetagt bereits auf eine 1150-jährige Geschichte zurückblicken. Bei einem kurzweiligen Talk auf dem Blauen Sofa in der Abtei plauderten Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt und Regionspräsident Hauke Jagau am Mittwochabend über Stadt und Region. Regionssprecherin Christina Kreutz moderierte souverän die virtuelle Veranstaltung. Die Region tourt anlässlich ihres 20. Jahrestags durch die Kommunen.

Regionsgründung: „Oh, jetzt wird alles teurer“

Die Entscheidungen waren nicht immer leicht, die die beiden in den vergangenen Jahren fällen mussten. Eberhardt war bei der Regionsgründung bereits Wunstorfer Stadtoberhaupt. Im Gespräch, das 16 Interessierte live am Bildschirm verfolgten, erinnerte er sich an Vorbehalte der Wunstorferinnen und Wunstorfer. „Oh, jetzt wird alles teurer“, fürchteten sie. Dies habe sich nicht bewahrheitet.

Psychiatrie nicht zu privatisieren führt zum Erfolg

Als positives Beispiel einer guten Zusammenarbeit bewertete Eberhardt beispielsweise die Entscheidung, die Wunstorfer Psychiatrie nicht zu privatisieren. Sie sei mittlerweile eine Erfolgsstory. „Ich wüsste nicht, wie sie sich entwickelt hätte, wenn sie privatisiert worden wäre.“

„Wir sitzen gemeinsam in einem Boot“

Die Kernidee der Regionsgründung sei gewesen, Aufgaben zu bündeln, erläuterte Jagau. Er ist seit 15 Jahren Regionspräsident und scheidet im Herbst aus. Was jedoch bürgernah vor Ort erledigt werden könne, solle dort bleiben. Und während sich früher umliegende Kommunen vielleicht über einen Einbruch der Gewerbesteuer in Hannover freuten, habe sich dies geändert. „Wir sitzen gemeinsam in einem Boot.“ Natürlich gebe es auch Konflikte. Beim Einzelhandel blickten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zuerst auf ihre Stadt.

Keine Sorgen um Stadt und Region Hannover

Mit Stolz betonte Eberhardt, dass Wunstorf die schönste Innenstadt der Region besitze. Probleme bereiteten manchmal mangelnde Absprachen. So hatte sich der Fahrer eines Elektroautos bei ihm beschwert, weil er in Wunstorf ein Knöllchen kassiert hatte. In Hannover parkten E-Auto-Besitzer kostenlos. Der Bürgermeister blickte positiv in die Zukunft: „Mir ist nicht bange um die Stadt und die gesamte Region.“

Regionspräsident kann es nicht allen recht machen

Dem stimmte auch der scheidende Regionspräsident zu. Für den neuen Amtsinhaber hat er noch einen guten Rat: Er oder sie dürfe nicht versuchen, es allen recht machen zu wollen. Obwohl er freimütig zugab, auch einmal einer mehrheitlich begrüßten Idee zugestimmt zu haben. So wurde ein 12.000 Euro teurer Anhänger für den Transport von verletzten Wölfen angeschafft. Die überflüssige Investition landete prompt im Schwarzbuch der Steuerzahler.

Eberhardt rät: „Schießt keine Schulen.“

Auch Eberhardt gab seinem Nachfolger einen Tipp: „Schließt keine Schulen.“ Die Schließung des Schulzentrums Steinhude sei eine große Herausforderung gewesen. Aufgrund auch persönlicher Anfeindungen habe er sogar überlegt aufzuhören. Zum Ende seiner Amtszeit hätte er sich gern beim Schützenfest verabschiedet. Doch dies falle ebenso aus wie das Bürgerfest zum Stadtjubiläum. Das wurde aufs nächste Jahr verschoben.

Von Rita Nandy