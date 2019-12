Eberhardt als Vertreter Bundespräsident Steinmeiers unterwegs

Wunstorf

Einen besonderen Besuch hatte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt bei seiner Besuchstour an Heiligabend eingeplant: Als Vertreter von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier klingelt er an der Haustür der Wunstorfer Familie Stoof. Der Grund: Simone und Danny Stoof hatten 2018 ihr siebtes Kind bekommen. Dafür verleiht der Bundespräsident eine Urkunde, ein Patengeschenk und einen Scheck. Aber Eberhardt hatte auch für die sechs Geschwister der kleinen Emily Geschenke mitgebracht. Vater Danny war nicht zu Hause, Dienst ist eben Dienst. Aber Mutter Simone Stoof sowie ihre Kinder Pascal (2), Lukas (16), Franziska (14), Lars (11), Laura (8) und Emma (3) bereiteten dem Gast einen netten Empfang, bevor es später zum Gottesdienst ging. Laura hatte für den Bürgermeister und für die beiden Pressevertreter auch kleine Geschenke parat.

Foto aus dem Ursprungsland

Zum Auftakt seiner Tour besuchte der Bürgermeister die Rettungswache der Johanniter. Dort ist wie immer rund um die Uhr der Rettungsdienst in Bereitschaft. Der Bürgermeister überreichte neben den Tüten mit Naschsachen ein von ihm selbst aufgenommenes Foto aus Malta, dem Ursprungsland des Johanniterordens.

Mit Fahrdienstleiter Uwe Coccejus ging es bei Regiobus um Fragen der Mobilität der Zukunft. Am gegenwärtigen Heiligabend hat Coccejus 22 Fahrer zu koordinieren. 61 Busse sind in der Niederlassung an der Hindenburgstraße vorhanden, über 110 Fahrer verfügt der Wunstorfer Betriebshof.

Ständige Rufbereitschaft bei der Kläranlage

Andy Peine und Lars Reineking zeigten dem Gast in der Schaltzentrale der Kläranlage, wie die 56 Wunstorfer Pumpstationen mit modernster Software überwacht werden. Eine ständige Rufbereitschaft sorgt für schnelle Hilfe bei Problemen.

Im Tagestreff für Wohnungslose, einer weiteren Station auf Eberhardts Heiligabend-Rundtour, ging es am Vormittag recht ruhig zu. Sozialarbeiter Manfred Ratzmann hatte Zeit für einen Plausch. Obdachlosigkeit werde in Wunstorf nicht so sichtbar, sei aber vorhanden, erläuterte Ratzmann. Sehr zu loben sei die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter. „Wir haben einen guten Draht“, meinte er.

Viel zu tun bei der Polizei

Bei der Polizei reichte es nur zum Kurzbesuch. Alle diensthabenden Beamten waren eingespannt – wie immer an Heiligabend, wie Kommissariatsleiter Thomas Broich sagte. Allerdings seien das meist Routineeinsätze, die erledigt werden müssten.

In der Feuerwache in der Barnestraße fand dann wie üblich die Heiligabend-Besuchstour von Bürgermeister Eberhardt ihren Abschluss bei Kaffee, Schnittchen und Gesprächen mit Führungskräften der Feuerwehr und des städtischen Baubetriebshofes. Bei der Feuerwehr ist zu würdigen, dass ehrenamtliche Kräfte immer in Bereitschaft sind.

Von Albert Tugendheim