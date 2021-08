Wunstorf

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Unteres Leinetal der Region Hannover und die Stadt Wunstorf unternehmen einen neuen Anlauf, ehrenamtliche Seniorenbegleiter auszubilden. Diese Freiwilligen sollen mit einfachen Mitteln dabei helfen, dass Senioren nicht vereinsamen. Im vergangenen Jahr musste die Ausbildung wegen der Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt werden.

„Senioren sind in der Gefahr zu vereinsamen, wenn sie ihren Partner verloren haben, die Rente nicht dafür reicht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, oder wenn sie körperlich nicht mehr in der Lage sind, ihre Wohnung zu verlassen“, sagte der städtische Sozialarbeiter Jörg Albrecht. Die Seniorenbegleiter im Programm namens Duo sollen als Ansprechpartner da sein, ohne große zeitliche Verpflichtungen einzugehen. In welcher Form die Begegnungen stattfinden, ist offen.

Informationsabend am 7. September

„Wir hatten im vergangenen Jahr rund 15 Interessenten, die wir jetzt abtelefonieren. Bisher haben alle gesagt, dass sie weiterhin teilnehmen wollen“, sagte Nadine Flohr vom Stützpunkt. Bei einem Informationsabend am Dienstag, 7. September, 18 Uhr im Saal der Abtei, Wasserzucht, informieren die Organisatoren über das Projekt. Anmeldungen dazu sind unter Telefon (0511) 70020114 sowie per E-Mail an spn.unteresleinetal@region-hannover.de möglich.

Die eigentliche Ausbildung beginnt dann am 9. Oktober mit zwei Sonnabenden und geht mittwochs ab 16.30 Uhr weiter. Mitarbeiter der Volkshochschule Hannover-Land unterrichten dabei in der Begegnungsstätte Maxstraße in der Oststadt. Die Zahl der Teilnehmer ist zunächst auf 20 begrenzt. Das Land fördert die Ausbildung, sodass keine Kursgebühren anfallen.

Theorie umfasst 30 Stunden

In den 30 Stunden Theorie erhalten die Teilnehmer Informationen zu Themen wie Kommunikation, psychische Veränderungen im Alter, Sozialrecht und Altersmedizin. Ein Praktikum umfasst außerdem 20 Stunden. Nach dem Abschluss erhalten sie ein Zertifikat und können dann als Seniorenbegleiter tätig werden.

Bei den Stützpunkten in Burgdorf und im Calenberger Land arbeiten Ehrenamtliche nach der Duo-Ausbildung schon erfolgreich mit Senioren. Für ihren Einsatz erhalten die Freiwilligenzumindest eine Aufwandsentschädigung. Sie sollen mindestens ein Jahr lang eine Wochenstunde lang mit einem Partner oder einer Partnerin arbeiten.

„Wir werden die Arbeit natürlich dicht weiter begleiten“, kündigte Albrecht an. Für ihn sind die Alltagsbegleiter ein sinnvolles drittes Seniorenprojekt für Wunstorf. Bisher sind dort schon Sicherheitsberater und ein ehrenamtlicher Handwerkerdienst aktiv.

Von Sven Sokoll