Wunstorf

Das Duo Duocology gibt am Donnerstag, 7. November, ab 17 Uhr ein Konzert in der Kirche des Klinikums der Region an der Südstraße. Die beiden Musikerinnen Franziska Embach und Yang Tai haben sich von Goethes Ausspruch „Es hört doch jeder nur, was er versteht“ inspirieren lassen. Er hat sie dazu bewogen, sich im A...