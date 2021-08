Wunstorf

Mehrere Wunstorferinnen und Wunstorfer haben in den vergangenen Tagen Anrufe bekommen, bei denen Unternehmen ihnen angeblich große Gewinne von einer Verlosung in Aussicht gestellt haben. Um die angeblich gewonnenen 30.000 Euro zu bekommen, hätten die Angerufenen aber jeweils 900 Euro Notargebühren für die Übergabe bezahlen sollen. Bei einem zweiten Anruf wollten die Unbekannten dann jeweils die Kontonummer erfahren.

Lesen Sie auch Polizei Hannover warnt: Das sind die Maschen der Trickbetrüger

In den Fällen, die der Polizei bekannt geworden sind, haben die zumeist älteren Angerufenen aber spätestens dann aufgelegt. So war es richtig, denn am Telefon sollen persönliche Daten, vor allem die Kontoverbindung, nicht leichtfertig genannt werden. Wer Zweifel hat, soll über einen dubiosen Anruf möglichst einen Angehörigen oder die Polizei informieren.

Von Sven Sokoll