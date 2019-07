Wunstorf

Drei Autos waren am Sonnabend gegen 18.20 Uhr in einen Auffahrunfall an der Kreuzung der Hochstraße/ Bahnhofstraße beteiligt, wobei ein Fahrer verletzt wurde. Ein 51 Jahre alter Wunstorfer und ein ein Jahr älterer Hemminger waren in Richtung Luthe unterwegs und hielten ihre Wagen wegen einer roten Ampel an. Ein 21-Jähriger aus Steinhude konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und schob die anderen beiden aufeinander. Er verletzte sich leicht an der linken Hand, der Schaden beträgt 15.500 Euro.

Von Sven Sokoll