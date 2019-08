Steinhude

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Sonnabend einen Kanadier mit drei Sitzen entwendet. Das beige-braune Boot war Polizeiangaben zufolge an einem Bootssteg an der Bleichenstraße in Steinhude angekettet. Den Wert gibt die Polizei mit 2000 Euro an.

Von Rita Nandy