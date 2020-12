Wunstorf

Ein Moment der Unachtsamkeit reichte abermals aus. Diebe griffen am Freitagmittag gleich drei Mal in fremde Taschen. Sie stahlen in Lidl- und Aldi-Märkten an der Industriestraße, In den Ellern und Hagenburger Straße drei Portemonnaies. Die Polizei rät zur Vorsicht. Taschen sollten jederzeit geschlossen sein und nicht unbeobachtet im Einkaufswagen liegen bleiben.

Von Rita Nandy