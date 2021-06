Luthe/Barsinghausen

Mehrere Lebensmitteldiscounter sind Opfer einer möglichen Diebstahlserie geworden. Am Dienstag, 15. Juni, schlugen bislang unbekannte Täter mehrfach zu und stahlen Geld aus den Kassen. Auch der Aldi-Markt an der Nienburger Straße war betroffen. Dort bemerkten die Mitarbeitenden den Diebstahl gegen 21 Uhr und alarmierten die Polizei.

Diebe stehlen Geld in zwei Barsinghäuser Discountern

Zuvor waren Lebensmitteldiscounter in Barsinghausen bestohlen worden. Dort entwendeten die Unbekannten gegen 17 Uhr Geld aus einem Markt an der Egestorfer Warte. Gegen 20 Uhr meldeten die Mitarbeitenden einer Filiale am Reihekamp ebenfalls einen Diebstahl.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei kann einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen. Zeugen, die nähere Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Barsinghausen unter der Telefon (0 51 05) 52 30 zu melden. Das Wunstorfer Kommissariat ist unter Telefon (0 50 31) 9 53 00 zu erreichen.

Von Rita Nandy