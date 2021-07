Wunstorf

Mit der Verabschiedung der letzten 15 Schüler hat am Freitag nach 50 Jahren die Geschichte der Fröbelschule geendet. „Wir sind alle sehr traurig“, sagte die kommissarische Schulleiterin Heike Duve-Diekmann bei ihrer Begrüßung in der Pausenhalle im Barne-Schulzentrum. Schon seit 2013 war die Förderschule Lernen Jahr für Jahr ausgelaufen, weil ihre Zielgruppe jetzt in den allgemeinen Schulen unterrichtet wird.

„Ich halte diese Entscheidung der Landesregierung für falsch“, sagte Bürgermeister Rolf Axel Eberhardt bei der Verabschiedung. Er ist überzeugt, dass die geborgene Atmosphäre einer kleinen Schule den Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf künftig fehlen wird. Die Schulleiterin erwähnte einen Kommentar einer ehemaligen Schülerin zur Schließung, nach der die Schule sich durch Teamgeist und familiäre Atmosphäre ausgezeichnet hat. „Dem kann ich nichts hinzufügen“, sagte Duve-Diekmann.

Immer gute Arbeit geleistet

„Die Fröbelschule war immer sehr aktiv“, sagt Eberhardt, und die Qualität der Arbeit sei nach Inspektionsergebnissen überdurchschnittlich gewesen. Er erinnerte daran, dass die Stadt 2001 als Nachfolger des früheren Landkreises Hannover Träger der Schule geworden ist. „In dem Gebäude von 1970 mussten wir allerdings viel renovieren.“

Duve-Diekmann erwähnte, dass die Corona-Pandemie die letzten beiden Schuljahre belastet hat. „Die notwendigen Vorgaben haben hier aber alle ohne großes Gemurre umgesetzt“, sagte sie dankbar. Die kleinen Klassengrößen waren allerdings ein Vorteil, denn so konnten immer alle gleichzeitig da sein. Immerhin konnte die Schule zuletzt auch noch die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter unterstützen.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt zeichnet Leonie Blanke aus. Quelle: Sven Sokoll

Drei Schüler erhalten Urkunden

Der Bürgermeister überreichte Urkunden an die Besten. Aus der 9. Klasse hat Leonie Blanke einen Förderschul-Abschluss mit der Note 2,4 erreicht und lernt wie drei weitere aus ihrer Klasse an der Otto-Hahn-Schule weiter. In der 10. Klasse erreichte Celina Schlüter den Hauptschulabschluss mit der Note 2,3, und Jan-Hendrik Treger freut sich nicht nur über einen Hauptschulabschluss von 2,1, sondern hat auch schon einen Ausbildungsvertrag als Maurer unterschrieben.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt zeichnet Celina Schlüter aus. Quelle: Sven Sokoll

Zu seiner 9. Klasse sagte Klassenlehrer Eike Frank: „Am Anfang war die Gruppe sehr heterogen.“ Sie habe auch eine Weile gebraucht, bis die Gemeinschaft gewachsen ist. Er freute sich aber, dass die meisten sich am Ende aber doch zu ordentlichen Abschlüssen gekämpft haben. „Ich hoffe sehr, dass ihr euren Weg finden werdet.“

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt zeichnet Jan-Hendrik Treger aus. Quelle: Sven Sokoll

Kollegium hat sich verteilt

Zu den Zehntklässlern sagte Mirjam Erkoc: „Der Unterricht mit euch fühlte sich immer gut an. Ihr habt uns den Abschied schwer gemacht.“ Die Jugendlichen müssten damit rechnen, dass sie auf ihrem weiteren Lebensweg immer mal weder stolpern. „Aber glaubt an euch!“

Das Förderschul-Kollegium hatte sich in den vergangenen Jahren schon nach und nach auf andere Schulen verteilt, wo die Lehrerinnen und Lehrer jetzt auch weiter tätig bleiben. Der Unterricht der letzten Klassen in der Fröbelschule ist nun aber Geschichte.

