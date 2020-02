„Bin da!“: Diakonieprojekt hilft jungen Familien

Wunstorf/Neustadt

„Bin da!“ – das klingt irgendwie gut, beruhigend. „Bin da“ ist vielleicht deshalb der Name eines neuen Projektes der Diakonie Hannover-Land. Sie will damit im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf junge Familien unterstützen. Ehrenamtliche Helfer schenken Familien mit Kindern unter einem Jahr Zeit und Kraft. Das ist die Idee. Und die Nachfrage scheint größer als erwartet. Koordinatorin Janet Breier sucht Mitmacher.

Hilfe für junge Familien kann sehr unterschiedlich aussehen, berichtet Breier. Manchmal geht es nur um ein Telefonat und eine Information. Ein anderes Mal benötigten Eltern vielleicht eine mehrmonatige Betreuung. Es stelle sich immer die Frage: „Wie stärken wir die Selbsthilfe?“ Dazu könne auch gehören, einfach mal zwei bis drei Stunden für die junge Familie da zu sein. Es sei sowohl ein begleitendes wie auch ein informierendes Projekt. Es wird von der Region Hannover gefördert.

Bedarf an Betreuung steigt

„Der Bedarf ist groß“, sagt Breier. Es gebe eine Warteliste. Derzeit seien zwölf Ehrenamtliche in Wunstorf und Neustadt im Einsatz. Deshalb sucht sie weitere Helfer. Diese werden mit Schulungen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Sie können sich ihre Zeit frei einteilen. Wer eine Betreuung beendet habe, müsse auch nicht sofort wieder eine neue Familie übernehmen. Die Ehrenamtlichen tauschen sich regelmäßig alle sechs bis acht Wochen über ihre Erfahrungen aus und haben Gelegenheit zu Fortbildungen wie beispielsweise Erste Hilfe am Kind. Voraussetzung ist ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Die Helfer unterliegen der Schweigepflicht. Beim ersten Treffen mit der Familie ist Breier immer mit dabei. Im Normalfall ist die Betreuung auf maximal neun Monate festgelegt. Fahrtkosten bekommen die Ehrenamtlichen erstattet.

Für einige Helfer kommt die Motivation aus dem Wunsch, eigene Erfahrungen weitergeben zu wollen. Andere suchten nach dem Ende des Berufslebens eine Tätigkeit mit und für Kinder. Wer sich drauf einlasse, erhalte viel Dankbarkeit zurück, sagt Breier.

Koordinatorin ist in Wunstorf und Neustadt erreichbar

Wer mehr über das Projekt erfahren oder sich anmelden möchte, erreicht Breier unter Telefon (05031) 9581422 oder (05032) 9669958 sowie per E-Mail an janet.breier@evlka.de. In Wunstorf ist sie nach Vereinbarung im diakonisch-kirchlichen Zentrum St. Johannes, Albrecht-Dürer-Straße 3b, donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr. Sprechstunde in der Außenstelle des Diakonieverbands Hannover-Land in Neustadt, An der Liebfrauenkirche 5–6, ist montags und dienstags von 9 bis 12.30 Uhr.

Auch Mama-Café braucht Unterstützung

Für einen Einsatz mit überschaubarem Aufwand bieten sich auch die Mama-Cafés in beiden Städten an. Die Organisatoren freuen sich über Menschen, die beispielsweise während des geselligen Beisammenseins die Kinder betreuen.

Von Rita Nandy