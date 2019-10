Klein Heidorn

Wenn die Theatergruppe Lampenfieber auf der Bühne steht, ist ein vergnüglicher Abend garantiert. Noch proben die Laienschauspieler für ihr neues Stück „Kaviar trifft Currywurst“ von Winnie Abel. Premiere ist am Sonnabend, 2. November, um 19 Uhr im Gasthaus Tiel, Heidorner Straße 65. Eine weitere Aufführung folgt dort einen Tag später um 17 Uhr. In Mesmerode reizt das Theater am Sonnabend, 9. November, ab 19 Uhr die Lachmuskeln des Publikums. Den Abschluss bildet der Auftritt im Stadttheater am Sonnabend, 16. November, 19 Uhr.

Dreiakter nimmt Edelgastronomie auf die Schippe

Der Dreiakter dreht sich um Schein und Sein der Edelgastronomie. Kneipenwirtin Erna Wutschke bricht in Panik aus, als ihr neureicher Cousin seinen Besuch angekündigt. Sie hat ihn glauben lassen, sein Geld vor Jahren in ein gut laufendes Edelrestaurant investiert zu haben. Doch stattdessen handelt es sich bei Zum warmen Würstchen um eine schlecht laufende Eckkneipe. Schnell wird ein Plan geschmiedet. Dieser scheint auch zu klappen, bis eine Restauranttesterin ihren Besuch ankündigt.

Vorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf ist gestartet. Karten kosten 8 Euro, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 5 Euro. Für die Aufführungen in Klein Heidorn sind Tickets in der Tierarztpraxis Ute Heinrich, Heidorner Straße 40, erhältlich. Wer sich Karten für die Mesmeroder Mehrzweckhalle sichern möchte, bekommt diese bei Familie Troschke, Auf der Worth 44. Der Eintrittspreis für das Stadttheater beträgt 10 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 6 Euro. Den Vorverkauf übernimmt das Reisebüro Holiday Land, Nordstraße 1.

