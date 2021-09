Blumenau

Der Verein KRuG, das steht für Kultur-Raum und Gemeinschaft, richtet zusammen mit Geschäftsleuten ein Herbstfest aus. Das ist für Sonnabend, 9.Oktober, von 15 bis 18.30 Uhr in der Blumenauer Ladenzeile an der Hasselhorster Straße geplant. Vorgesehen sind Mal- und Bastelstände sowie weitere Aktionen für Kinder. Heißes und Kaltes, Essen und Trinken sowie Live-Musik sollen für eine ausgelassene Stimmung bei den Besuchern sorgen.

Der Stimmungsmacher Siggi Dammeier kommt mit Volksmusik und Schlagern im Gepäck nach Blumenau. Die Rock-Coverband 2 Gen aus Steinhude spielt Live-Versionen der besten Rockbands aus den vergangenen 40 Jahren. Für die Künstler bittet der Verein KRuG um Spenden in den Hut. Dieser organisiert das Herbstfest in Zusammenarbeit mit der Apotheke in Blumenau, der AWO-Kita Am Kalkofen, dem Blumenauer Haarstudio, der Kunstschule Wunstorf, der Tagespflege Tegeler und dem Restaurant Limnos.

Bei der Veranstaltung gilt die Maskenpflicht. Beim Anstieg der Infektionen in Wunstorf gilt die 3-G-Regel. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Von Anke Lütjens