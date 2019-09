Bahnhof in Wunstorf bekommt wieder eine Toilette

Wunstorf

Den Durchbruch hat ein Toilettengipfel gebracht. „Ich hoffe, dass wir bestenfalls schon im nächsten Jahr neue öffentliche WCs am Bahnhof eröffnen können“, verkündet Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt das Ergebnis der Verhandlungen. Am Anfang dieser Woche hatte sich das Stadtoberhaupt mit Vertretern der Deutschen Bahn und des Busunternehmens Regiobus getroffen.

Das Problem, das es zu lösen galt, dürfte Bahnreisenden leidlich bekannt sein: Seit vor Jahrzehnten die öffentlichen Toiletten an dem stark frequentierten Bahnhof geschlossen worden waren, müssen sie hoffen, dass ein Ausweich-WC am angrenzenden Busbahnhof geöffnet ist. Den Schlüssel dazu gab es zwar kostenlos, allerdings nur werktags bei der dortigen Regiobus-Servicestelle. Diese unbefriedigende Lösung soll nun bald ein Ende haben.

Bahnhofstoiletten sollen unisex werden

„Der Startschuss ist gemacht“, sagte Eberhardt sichtlich erfreut. Zwei Toiletten sollen demnach in ungenutzten Räumen am Eingang des Bahnhofsgebäudes eingerichtet werden – beide unisex, also von allen Geschlechtern zu nutzen. Um Randalierern möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, soll die Heizung unter den Fußboden verlegt werden. Ob die Benutzung Gebühren kosten wird oder nicht, ist noch unklar. „Persönlich bevorzuge ich eine kostenlose Variante“, sagte Eberhardt. Die Stadt hatte bereits in der Vergangenheit mit der Bahn um eine Toilette im Bahnhof gerungen. Doch ein ursprünglich angedachter Raum erwies sich am Ende als untauglich. Es hatte sich herausgestellt, dass darunter wichtige Bahnleitungen verliefen.

Die Kosten für den Umbau liegen nach Auskunft der Stadt voraussichtlich „im sechsstelligen Bereich“. Die Bahn stellt dabei nur die Räumlichkeiten, finanzieren muss ihn die Stadt. Die Region werde sich daran beteiligen, so der Bürgermeister. Die Deutsche Bahn selbst sieht sich nicht in der Verantwortung, eigene Toiletten anzubieten. Das Unternehmen antwortete 2018 auf eine entsprechende Anfrage des Wunstorfer Jugendparlaments, Bahnkunden könnten die Toiletten in den Zügen nutzen.

Bau eines neuen Kiosks hat begonnen

Die Stadt geht von einem Baubeginn frühestens im kommenden Jahr aus. Bis spätestens 2021 soll aber alles fertig sein. Das gilt auch für einen neuen Kiosk. Dessen Bau hat bereits begonnen. Die Deutsche Bahn wird ihn in Eigenregie betreiben. Die Regiobus-Servicestelle wird in Absprache mit der Stadt nach Fertigstellung der neuen Toilette geschlossen.

Von Mario Moers