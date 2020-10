Wunstorf

In der Psychiatrie ist derzeit viel in Bewegung. Der neue Chef Jochen Glöckner hat deshalb viele Aufgaben vor sich. Und dass er seit Juni als geschäftsführender Direktor die Gesamtverantwortung für die Psychiatriestandorte in Wunstorf und Langenhagen sowie die Langenhagener Geriatrie trägt, ist auch schon Ergebnis einer Neuerung.

Bisher wäre er als kaufmännischer Direktor mit der ärztlichen Direktorin Iris-Tatjana Graef-Callies und Pflegedirektorin Birgit Krukemeier gleichberechtigt gewesen. Wie an anderen Standorten hat das Klinikum Region Hannover jetzt aber auch in der Psychiatrie jemanden hervorgehoben, um beispielsweise die Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. „Wir setzen das sehr kollegial um“, betont Glöckner.

Corona hat den Start überschatttet

Glöckner hat einst Maschinenbauer gelernt und Fertigungswirtschaft studiert. Schon lange war er in Krankenhäusern tätig und hat zuletzt die Geschäfte des SRH-Krankenhauses im baden-württembergischen Oberndorf geführt. An seiner neuen Aufgabe hätten ihn vor allem die sehr vielfältigen Herausforderungen mit mehreren Standorten gereizt, sagt er.

In seinen ersten Wochen in Wunstorf hat Glöckner einen positiven Eindruck bekommen. „Ich finde gut, dass wir eine so direkte Anbindung an die Stadt haben.“ Eine besondere Situation war aber der Start unter Corona-Bedingungen. Da bisher die Schutzmaßnahmen schon hoch waren, kann das Klinikum das Niveau zunächst einfach beibehalten, auch wenn die Infektionszahlen wieder gestiegen sind. „Wir betrachten das Geschehen sehr genau“, sagt Glöckner.

Neue Strategie braucht passende Gebäude

Die zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre ist, die neue Psychiatriestrategie 2025 in die Realität umzusetzen. Dabei will die Einrichtung sich noch stärker an den Bedürfnissen der Patienten orientieren. Dafür muss sie nicht nur viele Abläufe verändern, sondern auch ihren Gebäudebestand anpassen und modernisieren. Die ersten beiden Bauabschnitte für eine Gesamtplanung dafür hat das Land bereits positiv beschieden. Jetzt müssen die Verantwortlichen die einzelnen Projekte im Austausch mit den Behörden planen und jeweils auch die notwendigen Förderungen einwerben.

Bei dem Großprojekt der neuen Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Klinik weiterhin in einer Warteschleife. Die Stadt hatte dafür eine Genehmigung erteilt, die aber von Nachbarn beklagt wurde. Nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover mussten Stadt und Klinikum beim Lärmschutz nachbessern. Neue schallschluckende Elemente auf der Fassade sollen jetzt dafür sorgen, dass sie den Lärm der nahen Bahntrasse weniger reflektiert.

Stadt und Klinikum haben das Ende Mai in einem Anhang der Baugenehmigung hinzugefügt und nach ihrer Auffassung ihre Hausaufgaben damit erledigt. „Die Klägerin ist aber bei ihrer Linie geblieben und will das nicht akzeptieren“, hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt dazu jetzt berichtet. Nun muss das Gericht entscheiden und hat dafür den 12. Januar als Termin angegeben.

Interimsstation wird genutzt

Schon 2017 hatte das Land einen Förderbescheid über 6,9 Millionen Euro für den Neubau überreicht, der Bestand hat. „Die Baukosten steigen aber mit der Zeit“, sagt Glöckner. So ist zu befürchten, dass der Etat von knapp 9 Millionen Euro nicht mehr ausreicht und das Klinikum die Mehrkosten allein tragen muss. Zumindest ist positiv, dass im Gebäude der früheren Küche ein Ausweichquartier eingerichtet wurde. „Diese Interimsstation ist sehr gut.“ Sie befindet sich allerdings ein ganzes Stück vom anderen Gebäude der Kinder- und Jugendpsychiatrie entfernt, was in den Abläufen einiges erschwert. Der geplante Neubau soll 2800 Quadratmeter mehr Nutzfläche bringen.

Der neue Chef freut sich, dass die Psychiatrie wenig Schwierigkeiten hat, ihre freien Stellen mit gutem Personal zu besetzen. Deshalb kann sie bis zum Jahresende alle zusätzlichen Stellen besetzen, die durch neue Personalrichtlinien notwendig werden. Der gemeinsame Bundesausschuss von Klinikbetreibern und Krankenkassen hat diese Richtlinien beschlossen – an beiden Standorten ergeben sich dadurch insgesamt 32 Stellen. Bei den Ärzten liegt der gute Zuspruch unter anderem daran, dass die Psychiatrie akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover ist und auf diesem Weg bei vielen angehenden Medizinern das Interesse an der Psychiatrie geweckt wird.

