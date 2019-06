Wunstorf

Shoppingbummel, Aktionstag auf dem Bau-Hof oder maritimes Hafenkonzert: Bei der Auswahl dürfte für jeden etwas dabei sein. Das und mehr ist am Wochenende, 21. bis 23. Juni, in Wunstorf los.

Wochenende: Afrikanischer Markttrubel in Steinhudes Ortskern

Die ganze Vielfalt eines Kontinents zeigt der Verein Afrika-Karibuni beim Afrikamarkt im Ortskern Steinhudes. Das Programm startet am Freitag um 15 Uhr mit dem Madagaskar-Chor aus Hannover. DJ Doc Tosh steht ab 19 Uhr auf der Bühne. Live-Musik von Marley’s Ghost gibt es am Sonnabend ab 19 Uhr. Am Sonntag ist reiner Markttag. Händler bieten ihre Waren am Freitag, 15 bis 22 Uhr, Sonnabend, 10 bis 22 Uhr und Sonntag, 10 bis 18 Uhr an. Initiativen stellen sich vor, und es gibt afrikanische Speisen.

Wochenende: Seebühnensaison startet

Walt Kracht & His Orchestra und zuvor eine Sommer Lounge: Am Wochenende startet das Programm der Seebühne. Die schwimmende Bühne wird dazu im Steinhuder Hafen, Neuer Winkel/Deichstraße festgemacht. Der Eintritt ist frei. Am Freitag lädt das Meer Radio am Eröffnungsabend zur Sommer Lounge ein. Von 17 bis 22 Uhr gibt es Musik vom Discjockey und Cocktails. Das als Hafenkonzert titulierte Programm von Walt Kracht & His Orchestra beginnt am Sonntag um 12 Uhr. Die 18 Musiker präsentieren ein neues Programm in Form eines unterhaltsamen, bunten Hafenkonzerts mit moderner, traditioneller, internationaler Tanz- und Unterhaltungsmusik im Big-Band-Sound und Melodien von der Waterkant. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.

Freitag: Nachtkonzert bei Kerzenschein in der Stiftskirche

Schottische, irische und englische Musik erklingt am Freitag unter dem Titel „Harvested from Tradition“ in der Stiftskirche. Das Nachtkonzert bei Kerzenschein beginnt um 21 Uhr.

Wochenende: Freibad Bokeloh öffnet für Besucher

Auf diesen Termin haben Freunde des Freibads Bokeloh, Steinhuder Meer Straße, lange gewartet: Das Bad öffnet am Sonnabend, 10 Uhr, für Besucher. Saisonkarten können bereits am Freitag zwischen 12 und 18 Uhr an der Kasse erworben werden. Mitglieder des Fördervereins und Freibadfreunde treffen sich am Freitag, 14 Uhr, zur Pflege der Grünanlage. Arbeitsgeräte sollen, sofern vorhanden, mitgebracht werden.

Wochenende: Autoschau und Verkaufsoffener Sonntag

Für einen ausgiebigen Shoppingbummel in der Innenstadt bietet das Wochenende ausreichend Zeit. Zudem präsentieren Autohändler ihre Neuheiten am Sonnabend, von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, und Sonntag, von 13 bis 18 Uhr, bei der Autoschau. Am Verkaufsoffenen Sonntag öffnen Kaufleute der Innenstadt ihre Läden ebenfalls von 13 bis 18 Uhr.

Sonnabend: Bau-Hof lädt zum Familiennachmittag ein

Eltern können mit ihren jüngeren Kindern ab zwei Jahren am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof an der Maxstraße erkunden. Im Hüttenbaubereich gibt es Stockbrot, und im Werkbereich entstehen Holzarbeiten. Außerdem können sich Besucher an Gruppen- und Bewegungsspielen beteiligen. Die Küche bietet selbst gebackenen Kuchen und Waffeln an.

Sonnabend: Kirchengemeinde feiert Mittsommerfest

Die Kirchengemeinde Kolenfeld lädt für Sonnabend zu einer Mittsommerfeier ein. Zu Gast ist ein schwedischer Chor. Ab 15 Uhr können Besucher im Gemeindehausgarten, Kirchdamm, eine Tanzmesse nach schwedischer Tradition feiern. Der Abend klingt bei einem herzhaften Imbiss aus. Bei Regen wird die Veranstaltung in die Turnhalle der Grundschule verlegt. Dafür müssen Turnschuhe oder Socken mitgebracht werden.

Sonntag: Familientag mit Open-Air-Gottesdienst

Das Naturerlebnisbad Luthe, An der Böhmerke, beginnt seinen Familientag am Sonntag um 10 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst. Pastorin Marit Ritzenhoff tauft vier Kinder. Das gemeinsame Kunstprojekt „Kinderrechte“ der Kunstschule Wunstorf und der evangelischen Kirche wird um 11.30 Uhr vorgestellt. Um 12 Uhr singt der Spatzenchor der Grundschule Luthe. Der Neustädter Schiffsmodellbauclub zeigt seine Miniaturschiffe. Der Förderverein der DRK-Kita bietet Kaffee und Kuchen an, das Cateringteam des Bades Gegrilltes und Salate.

Sonntag: Katholische Kirchen feiern gemeinsam Fronleichnam

Die katholischen Pfarreien St. Bonifatius Wunstorf und St. Peter und Paul Neustadt treffen sich am Sonntag, 10 Uhr, zur gemeinsamen Fronleichnamsfeier auf der Insel Wilhelmstein. Abfahrt der Boote ist um 9 Uhr von den Anlegern Strandterrassen in Steinhude sowie am Fliegenpilz in Mardorf. Für Kinder und Jugendliche ist die Überfahrt frei. Erwachsene zahlen 7 Euro. Radfahrer starten um 8 Uhr an der Kirche St. Peter und Paul, Bischof-Ketteler-Platz 1, sowie um 8.15 Uhr an der St. Bonifatius-Kirche, Hindenburgstraße, zur Fahrt zum Anleger.

Sonntag: Kleine Hunde kommen groß raus

Zum ersten Mal findet eine Kooikerhondje-Hundeausstellung auf dem Vereinsgelände des Hundesportvereins Luthe, Karl-Gutkes-Weg, statt. Der Apportier-, Wasser- und Stöberhund gehört zu den ältesten niederländischen Rassen. Besucher können die etwa 30 bis 40 Zentimeter kleinen Tiere von 10 bis 15 Uhr anschauen. Nähere Informationen, auch zum Programm, finden sich auf der Homepage des Kooikerhondje-Vereins Deutschland.

Von Rita Nandy