Wunstorf

Das städtische Schützenfest fällt auch in diesem Jahr aus. „Wir freuen uns auf nächstes Jahr. Das wird ein Superschützenfest“, versucht Thomas Silbermann, Vorsitzender des Arbeitskreises Schützenfest, ein wenig gute Laune beim Pressetermin zu verbreiten. Kommandeur Rolf Herrmann bleibt ein Jahr länger Zeit, die Kommandos zu lernen. Eigentlich hätte er an diesem Wochenende seinen großen Auftritt gehabt.

Bürgermeister trägt Ehrenorden

Für ein Foto ist er in seinen schwarzen Anzug geschlüpft und hat die weißen Handschuhe übergestreift. Er trägt, ebenso wie Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt, der Erste Stadtrat Carsten Piellusch und Thomas Silbermann einen schwarzen Zylinder. Der Bürgermeister heftete sich zum ersten Mal seinen Ehrenorden an die Brust. Dieser wurde ihm 2019 verliehen, weil er sich seit 25 Jahren für das städtische Schützenfest engagiert. Damals ahnte er noch nicht, dass es sein letzter Auftritt mit der Amtskette beim Schützenfest sein würde. Vielleicht kommt wenigstens noch der Spaten beim Startschuss zum Bau der Nordumgehung zum Einsatz, den ihm der damalige Adjutant Rolf Herrmann überreichte. Spatenstich soll im September 2021 sein. Wenig später endet auch die mehr als 20-jährige Amtszeit von Eberhardt.

„Nächstes Jahr feiern wir unmaskiert und ohne Abstand“

Ganz so lange ist es nicht her, dass Rolf Herrmann zum Kommandeur ernannt wurde. Dennoch stellt Eberhardt fest: „Wir haben noch nie einen Kommandeur mit so einer langen Amtszeit gehabt.“ Herrmann wird sein „freies“ Wochenende mit seinem Enkelkind in Leipzig verbringen: „Ein Zweieinhalbjähriger will beschäftigt werden.“ Und er hoff: „Nächstes Jahr feiern wir unmaskiert und ohne Abstand.“

Von Rita Nandy