Danceperados treten im Stadttheater Wunstorf auf

Wunstorf

Die Begeisterung für den irischen Stepptanz ist im Namen dieser neuen irischen Tanzshow festgeschrieben. Frei aus dem Englischen übersetzt heißt sie „die Tanzwütigen“. Ja, die Iren können einfach das Tanzen, Singen und Spielen nicht sein lassen. Es liegt ihnen im Blut. Zu sehen und zu erleben ist das am Freitag, 20. Dezember, um 20 Uhr im Stadttheater Wunstorf. Die Show wird präsentiert vom Veranstaltungsmacher La Sol Events.

Jedes Land hat seine ganz besondere Art und Weise, Weihnachten zu feiern – Irland bildet da keine Ausnahme. Die Danceperados of Ireland bringen mit ihrer „Spirit of Irish Christmas Tour“ die Weihnachtsbräuche der Grünen Insel näher. Sie entführen das Publikum in diese besondere Zeit, die einige eigenwillige Blüten wie die „ Wren Boys“ treibt. Junge Männer setzen wilde Strohhüte auf, schwärzen ihr Gesicht, ziehen sich Lumpenkostüme über und treiben in der Nachbarschaft Schabernack.

Hymnen auf Gälisch erklingen

Einmalig sind auch das Weihnachtsschwimmen im eiskalten Meer sowie die Frauenweihnacht, die auf vorchristliche Zeiten mit einer matriarchalischen Gesellschaft zurückgeht. Diese gibt es am Heiligen Dreikönigstag, und dann übernehmen die Männer den Haushalt. Es gibt uralte Hymnen in gälischer Sprache, die zu Weihnachten gesungen wurden, und sie werden bei der „Irish Christmas Show“ auch erklingen. Dazu kommen noch einige der Weihnachtslieder auf Englisch, die als „Carols“ bezeichnet werden. Der Song „ Wexford Carol“ ist weltbekannt. Es dürfen auch Lieder neueren Ursprungs wie „Fairytale of New York“ nicht fehlen.

Tickets kosten ab 44,99 Euro und sind auf www.lasol-events.de erhältlich.

Von Anke Lütjens