DRK Luthe bietet Blutspendetermin an

Auch in Zeiten der Corona-Krise ist Blutspenden möglich – und erwünscht. Daher bietet der DRK-Ortsverein Luthe für Freitag, 8. Mai, von 15 bis 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Kirchplatz in Wunstorf-Luthe einen Blutspendetermin an.