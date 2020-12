Wunstorf

Der Vorstand des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung hat sich entschlossen, das Tierheim Steinhuder Meer ab Montag, 14. Dezember, erneut vorübergehend zu schließen. „Wir möchten die Versorgung der Tiere sicherstellen und unsere Mitarbeiter keinem erhöhten Risiko aussetzen“, nannte Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins, als Gründe.

Notdienst des Tierheims Steinhuder Meer bleibt erreichbar

Er stellte klar, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handelt, um das Risiko einer Ansteckung mit Corona zu minimieren. „Eigentlich freuen wir uns über jeden Besuch“, so Klänhammer weiter. „Aber im Moment ist das mit einem Risiko verbunden, dass wir möglichst einschränken möchten.“ Er weist darauf hin, dass sowohl der Notdienst des Tierheims als auch die Tierpension aufrechterhalten bleiben. Der Notdienst ist täglich rund um die Uhr erreichbar.

Freiläufe können genutzt werden

Auch die Freiläufe für Hunde können während der Öffnungszeiten genutzt werden. Alle Informationen sind auf der Website des Tierheims nachzulesen. Fragen beantworten die Mitarbeiter unter Telefon (05031) 68555. Das Telefon ist dienstags und mittwochs sowie freitags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr besetzt und von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr.

Katze Tinka hat ein neues Zuhause gefunden

Klänhammer bittet um Verständnis für diesen Schritt. Er freut sich, wenn der Betrieb wieder regulär aufgenommen werden kann und das Tierheim den Besuchern wieder offensteht. Der Vorsitzende meldet außerdem gute Nachrichten: Für Katze Tinka, das letzte Tier der Woche für dieses Jahr, scheint das Weihnachtswunder in Erfüllung zu gehen. Sie kann noch vor Weihnachten in ein neues Zuhause umziehen.

Luther Unternehmen spendet 1000 Euro

Michael (links) und Stefanie Kolter überbringen dem Geschäftsführer des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung, Andreas Bornemann, eine Spende in Höhe von 1000 Euro sowie gefüllte Sammeldosen. Quelle: privat

Die zweite gute Nachricht ist, dass Andreas Bornemann, Geschäftsführer des Tierschutzvereins, eine Spende in Höhe von 1000 Euro des Luther Unternehmens Hallo Fahrgast entgegennehmen konnte. Die Inhaberin der Firma, Stefanie Kolter, kam mit ihrem Mann Michael in das Tierheim, um die Spende persönlich zu übergeben. Sie überbrachten außerdem sechs Spendendosen, die in den vergangenen Wochen in ihren Fahrzeugen standen und von den Fahrgästen gefüllt werden konnten.

Außengehege für Katzen werden neu gestaltet

„Was mich besonders freut, ist, dass die Eheleute Kolter zusätzlich zu den Spenden während der Fahrten Gespräche über den Tierschutz mit ihren Fahrgästen geführt haben“, sagte Bornemann. Dadurch sei nicht nur der Tierschutzverein bekannter geworden, sondern auch der Umstand, dass Weihnachten keine Tiere verschenkt werden sollten. Bornemann weiß auch schon, wofür die Spende eingesetzt werden soll. „Wir werden die Außengehege für unsere Katzen neu gestalten. Dafür können wir das Geld sehr gut gebrauchen.“

