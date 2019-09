Wunstorf

„Guten Tach erst mal, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet ...“ Keiner hat diesen Spruch so geprägt wie Comedian Rüdiger Hoffmann. Lange war es ruhig um ihn, doch jetzt ist er mit seinem neuen Programm „alles Mega – Gut ist nicht genug“ zurück in der Szene und auf Tour. Am Sonnabend, 14. September, tritt er damit um 20 Uhr im Stadttheater auf.

Hoffmann stellt sich den Fragen der Menschheit

In seinem inzwischen 13. Programm stellt Hoffmann sich den großen Fragen der Menschheit: Wer sind wir? Muss das sein? Und: Was soll der Quatsch? In einer immer schnelleren Welt braucht es Idole wie Rüdiger Hoffmann. Ein Mann, der langsamer redet als sein Schatten. Ein Mann, der zu Gefühlen steht, die keiner gerne haben will. Ob Partnerschaft, Power-Diät, Pärchen-Club oder Pubertät: Rüdiger Hoffmann geht dahin, wo es weh tut. Und zwar vor Lachen, versprechen die Veranstalter.

„Gottvater der deutschen Comedy“, „Superstar der Spaßgesellschaft“, „Lustigster Westfale seit Eugen Drewermann“ – so würde sich der bescheidene Rüdiger Hoffmann natürlich nie selbst bezeichnen. Aber es nützt ja nichts: Man muss der Wahrheit ins Auge sehen. Denn der Paderborner ist die Verkörperung der auffallenden Unaufgeregtheit, gepaart mit bekannt emotionaler Selbstbeherrschung.

Das Publikum erwartet ein Soloprogramm, gespickt mit skurril-schrägen Alltagssituationen, die der Comedian bis aufs Letzte messerscharf pointiert. Auch mit musikalisch-komödiantischen Einlagen nimmt er das Publikum mit in seine fantasiereiche Gedankenwelt und garantiert damit für die volle Beanspruchung der Lachmuskeln. Die Zuschauer dürfen sich nach Angaben des Veranstalters auf ein Feuerwerk aus zündenden Pointen und Gags freuen. „Alles Mega“ eben.

Karten für die Comedy-Show am Sonnabend, 14. September, im Stadttheater zum Preis von 30,95 Euro sind auch in der Geschäftsstelle von HAZ und NP in der Mittelstraße 5 in Wunstorf erhältlich.

Von Anke Lütjens