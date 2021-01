Luthe

Einen Veranstaltungskalender für alle Luther will der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Andreas Lange ins Leben rufen. Er hat eine Onlineplattform gebastelt, in die jeder etwas eintragen kann – ohne sich vorher umständlich anmelden zu müssen. Das Jahr 2020 habe für Veranstalter in Vereinen, Verbänden und Institutionen viele Schwierigkeiten mit sich gebracht, sagt Lange. Oft mussten Termine abgesagt oder gleich mehrfach zeitlich und räumlich verlegt werden. Manche Veranstaltungen fielen ganz aus, manche wurden online durchgeführt. „Und für 2021 ist ja eine ähnlich komplizierte Lage zu erwarten“, sagt Lange.

In der Zeitung las er über eine Onlinelösung, die eine Initiative anderswo gefunden hat. „An diese Lösung habe ich angeknüpft und die Webseite luthe.info erstellt“, sagt er. Dort findet sich nun ein Terminkalender, der ohne jegliche Anmeldung eingesehen werden kann, über eine Suchfunktion verfügt, werbefrei ist und ohne „Spielereien“ auskommt.

Luther können Termine aller Art eintragen

Termine können von jederzeit von den jeweils Verantwortlichen erfasst werden. Wer möchte, erhält für seinen Verein oder Verband einen Zugang, mit dem die Termine auch verwaltet, also geändert und gelöscht werden können. „Der Anzahl der Termine sind dabei praktisch keine Grenze gesetzt – von der Großveranstaltung, Wettkampfterminen, Spielansetzungen bis zum Vereinsfrühschoppen ist alles möglich und natürlich können auch Onlineveranstaltungen eingetragen werden“, sagt Lange. Auch eine Suchfunktion hat er eingebaut.

Für ganz eilige Änderungen ist in einer Box ein Twitter-Account verknüpft – eine einzige kleine Spielerei, die sich Lange gegönnt hat: „Über den kann ich, sofern mir über die aktuelle Änderung Bescheid gegeben wird, eine gut sichtbare Nachricht auf der Seite hinterlegen.“ Wer die Seite www. luthe.info anwählt, findet die Termineingabefunktion leicht, und wird dort zu einem Formular weitergeleitet. Lange prüft die Einträge kurz, bevor er sie freigibt, damit kein Unfug auf die Seite kommt.

Von Kathrin Götze