Luthe

Die CDU Luthe erwartet die Tage Ende August, an denen der Ort sonst das Schützenfest gefeiert hätte, etwas wehmütig. Dieses Jahr hatte die Veranstaltergemeinschaft es wegen der Corona-Krise absagen müssen. Als kleinen Ersatz will der Ortsverband jetzt einige Schützenfestsouvenirs verlosen. Wer daran Interesse hast, kann bis Donnerstag, 13. August, 18 Uhr eine E-Mail an die Adresse info@cdu-luthe.de schreiben. Die genauen Teilnahmebedingungen lassen sich auf der Webseite der Partei nachlesen.

Der Ortsverbandsvorsitzende bedankt sich auch bei allen, die sonst um diese Zeit das Fest vorbereiten und sich für die Umzugswagen oder die Schießwettbewerbe engagieren. „Wir hoffen, dass diese Energie und Fantasie bald wieder voll gebraucht wird“, schreibt er.

Von Sven Sokoll