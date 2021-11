Idensen

Einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt hat die Vereins-Arbeitsgemeinschaft auf dem Sportplatz des MTV Idensen ausgerichtet. Willkommen waren Besucher auch aus den Nachbardörfern Mesmerode und Bokeloh. Als offizieller Ausrichter und Ansprechpartner für die Stadt fungierte der Freundeskreis Sigwardskirche.

Den Helfern an den Ständen und den Besuchern war die Freude über die Abwechslung im tristen Corona-Alltag anzumerken. „Das Schöne ist, Bekannte und Freunde zu treffen und zu schnacken“, sagte Kirsten Gutleben.

Alle Besucher bekommen ein Bändchen

Nach der 2-G-Einlasskontrolle bekamen alle Besucher ein Bändchen, die Buden standen auf Abstand. Angefasste Sachen desinfizierten die Helfer sofort. Bei Bratwurst, Glühwein und anderen Heißgetränken standen immer wieder Grüppchen von Besuchern zusammen und klönten. „Es ist schon gut was los, ein ständiges Kommen und Gehen“, sagte Jörg Mecke vom Freundeskreis.

„Ich denke, wir haben das gut und sicher hinbekommen. Der Weihnachtsmarkt ist ansprechend und gemütlich“, betonte der Freundeskreis-Vorsitzende und Ortsbürgermeister Rolf Herrmann.

Aus Teebeutel-Verpackungen entstehen Sterne

Besucherin Kirsten Gutleben freute sich besonders über viele selbstgemachte Dinge. Da gab es Wintermarmeladen, Quittenlikör, Apfel-Wodka, Holzsachen und Kränze. Dem Upcycling-Trend hat sich Brigitte Glawon gewidmet. Sie bastelt aus nicht mehr genutzten und sonst weggeschmissenen Teebeutel-Verpackungen Weihnachtssterne aus Pappe. „Die Idee habe ich vom Weihnachtsmarkt in Loccum“, sagte sie. Die Sterne kann man an eine Lichterkette oder an den Weihnachtsbaum hängen. Sie eignen sich auch als Verzierung an Geschenkpaketen.

Landfrauen spenden für Landfrauen im Ahrtal

Die Kinder nutzen insbesondere das Glücksrad und das Dosenwerfen bei den Landfrauen. „Die Spenden und der Reinerlös gehen an die Landfrauen im Ahrtal“, erläuterte Heidrun Widdel. Auch sie freute sich, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden konnte. „Wir wissen ja nicht was noch kommt“, spielte sie auf einen möglichen Lockdown an. Auch Hartmut Gerdes und seine Frau Petra führte die „Sehnsucht nach Normalität“ zum Weihnachtsmarkt.

Digitaler Adventskalender der Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode

Nach dem großen Erfolg in 2020 mit bis zu 350 Türchen-Öffnungen an einem Tag hat sich die Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode entschlossen, auch in diesem Jahr einen virtuellen lebendigen Adventskalender zu gestalten. Auf www.kirche-idensen.de/Advent gibt es hinter jedem der 24 Türchen ein Video: Ob Musik, Adventsbastelei oder eine Geschichte. Die Vortragenden laden ein in ihr Wohnzimmer und haben sich beispielsweise Texte ausgesucht oder auch selbst verfasst. Dabei gilt die Regel wie im echten Leben: Vorher öffnen darf man die Türchen nicht. Los geht es am Dienstag, 1. Dezember.

Von Anke Lütjens