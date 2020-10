Kolenfeld

Wegen Arbeiten am Wasserleitungsnetz wird die Bültenstraße in Kolenfeld am Dienstag, 20. Oktober, gesperrt. Die Regiobus-Linie 760 muss umgeleitet werden. Ab der Haltestelle Mühlenweg fährt die Linie direkt weiter zur Haltestelle Schwalenbergstraße. An dieser Haltestelle enden die Fahrten. Die Stationen Kirchdamm, Bültenstraße, Auf Dem Kampe sowie Lindenkamp in Fahrtrichtung Wunstorf werden am Dienstag nicht bedient und entfallen ersatzlos. Am Mittwoch sollen die Busse wieder ihre gewohnte Route fahren können.

Von Markus Holz