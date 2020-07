Großenheidorn

Die Kanalarbeiten an der Waldstraße sollen am Montag, 20. Juli, beginnen. Durch die Straßensperrung kommt es dann ab Betriebsbeginn zu Veränderungen im Busverkehr auf der Linie 711. Regiobus kann die Stationen Funkenberg und Waldstraße nicht anfahren. Das Unternehmen bittet ersatzweise an der Haltestelle Schaers Grasweg ein- und auszusteigen.

Die Busse steuern aber weiterhin den Stopp Großenheidorn Strand an, sagt Regiobussprecherin Alicia Geffers auf Nachfrage. Fahrgäste müssen bis voraussichtlich Freitag, 31. August, Betriebsschluss, mit Einschränkungen im Busverkehr rechnen.

Von Rita Nandy