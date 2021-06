Bokeloh/Mesmerode

Der politische Beschluss ist bereits 2014 gefallen: Die Feuerwehren Bokeloh und Mesmerode erhalten ein gemeinsames Feuerwehrgerätehaus. Ein Standort, am Fuße des Kalibergs, war ebenfalls schnell gefunden. Die Feuerwehren haben ihre Wünsche bezüglich ihres neuen Standorts geäußert. Doch immer wieder haben sich die Planungen verzögert. Auf der jüngsten Ortsratssitzung in Mesmerode gab die Stadt nun bekannt, dass für Herbst nächsten Jahres der erste Spatenstich erfolgen soll.

Ortsbürgermeister wurde nicht informiert

Bokelohs Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt (CDU) ist sauer. Er hat von der neuerlichen Zeitplanung erst aus unserer Zeitung erfahren. Zudem hat er wenig Verständnis dafür, dass es nun noch mehr als ein Jahr dauern soll, bevor es losgeht. „Das ist mangelnde Wertschätzung für das Ehrenamt“, kritisiert der Ortsbürgermeister. „Ich fordere eine schneller Umsetzung, wenn man schon jahrelang vertröstet wird.“ Andere Planungen, wie beispielsweise für einen neuen Strandterrassenplatz in Steinhude seien schneller realisiert worden. „Welche Prioritäten setzt man? Hier wird Verschönerung vor Sicherheit der Bürger gestellt“, ärgert sich Waterstradt.

Feuerwehrkräfte wollen aufhören

Die Stimmung unter den Feuerwehrkräften sei schlecht. Einige hätten sogar aus Enttäuschung ihren Austritt angekündigt. Viele Eltern seien aufgrund der schlechten Bedingungen im alten Feuerwehrgerätehaus nicht mehr bereit, ihre Kinder zur Feuerwehr zu schicken. Die Bokeloher mussten außerdem bereits ihren Wunsch nach einem neuen Tanklöschfahrzeug hintenanstellen. Dafür ist in der derzeitigen Wache kein Platz.

Ortsrat spricht über Feuerwehrgerätehaus

Seinem Ärger will Waterstradt auch in der Ortsratssitzung am Donnerstag, 17. Juni, in der Grundschule, Am Eichkamp, äußern. Sie beginnt um 19 Uhr. Wer dabei sein möchte, muss sich coronabedingt bei der städtischen Mitarbeiterin Carolin Sohmen bis 15 Uhr unter Telefon (05031) 101253 oder per Mail an carolin.sohmen@wunstorf.de mit Vor- und Nachnamen sowie Adresse anmelden.

